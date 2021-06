Ιταλία - Αυστρία: Ο Κιέζα το πρώτο γκολ της Σκουάντρα Ατζούρα σε παράταση αγώνα Euro (vid)

Ο Φεντερίκο Κιέζα άνοιξε στο 95' το σκορ για την Ιταλία και αυτό ήταν το πρώτο γκολ της Σκουάντρα Ατζούρα σε ματς Euro στην παράταση, καθώς τις προηγούμενες επτά φορές δεν το είχε καταφέρει.

Η Ιταλία αντιμετώπισε στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ του Σαββάτου την Αυστρία για τους 16 του Euro και ο Φεντερίκο Κιέζα άνοιξε το σκορ στο 95ο λεπτό. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ της Σκουάντρα Ατζούρα στην παράταση σε επίπεδο αγώνων τελικής φάσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τις προηγούμενες επτά φορές που ματς της Ιταλίας πήγαν στην παράταση, εκείνη δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Το μοναδικό γκολ που δέχθηκε σε αυτά τα επτά ματς ήταν από τη Γαλλία και τον Τρεζεγκέ στον τελικό του 2000.

