Euro 2020: Ο αντίπαλος της Αγγλίας άλλαξε τέσσερις φορές μέσα σε 5'! (pic & vids)

Από την Ουγγαρία, στην Πορτογαλία και τελικά στη Γερμανία, μέσα σε πέντε λεπτά οι Άγγλοι είδαν τον προσεχή αντίπαλό τους στους «16» να αλλάζει τέσσερις φορές!

Η τελευταία αγωνιστική στο «γκρουπ του θανάτου» προσέφερε το πιο έντονο σασπένς, για τα τρία τελευταία εισιτήρια και το πλασάρισμα που θα έκρινε τα ζευγάρια των «16». Την ώρα που η βαθμολογία του ομίλου΄, λοιπόν, γινόταν άνω-κάτω με γκολ και στις δύο παράλληλες αναμετρήσεις, οι Άγγλοι φίλαθλοι δεν προλάβαιναν να μαθαίνουν και νέο αντίπαλο για τα νοκ-άουτ!

Από το 60’ ως το 68’, σημειώθηκαν τρία γκολ: ένα του Κριστιάνο Ρονάλντο για το 2-2 της Πορτογαλίας κόντρα στη Γαλλία και δύο απανωτά στο Γερμανία-Ουγγαρία, από Χάβερτς και Σέφερ, που ανέβασαν το σκορ στο Γερμανία-Ουγγαρία από το 0-1 στο 1-2.

Η «τρελή» αυτή σεκάνς είχε ως αποτέλεσμα ο προσεχής αντίπαλος των Τριών Λιονταριών να αλλάζει σχεδόν ανά λεπτό! Πρώτα Ουγγαρία, μετά το γκολ του Κριστιάνο Πορτογαλία και μέσα σε ένα λεπτό Γερμανία και… ξανά Πορτογαλία.

Το γκολ του Γκορέτσκα στο φινάλε «κλείδωσε» τελικά το Αγγλία-Γερμανία στο «Γουέμπλεϊ», στις 29 Ιουνίου (19:00).

9:23pm: England vs Hungary

9:26pm: England vs Portugal

9:27pm: England vs Germany

9:28pm: England vs Portugal



This is mental. Absolute scenes! #EURO2020