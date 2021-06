Γαλλία: Οπαδοί ξεκίνησαν για Βουδαπέστη και έφτασαν... Βουκουρέστι!

Έξι οπαδοί της εθνικής ομάδας της Γαλλίας ξεκίνησαν από την πατρίδα τους για να παρακολουθήσουν το αποψινό ματς με την Πορτογαλία στην Βουδαπέστη, όμως, τα πράγματα πήγαν πολύ στραβά...

Όπως αναφέρει η Jurnalul National, οι Γάλλοι είχαν προγραμματίσει το ταξίδι ώστε να στηρίξουν την ομάδα της πατρίδας τους απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του, ωστόσο, τα έμπλεξαν ανεπανόρθωτα...

Αντί για Βουδαπέστη, έφτασαν στο... Βουκουρέστι, δηλαδή 800 χιλιόμετρα πιο μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτές τις ώρες περιμένοντας τη σέντρα του μεγάλου ματς στην Puskas Arena!

Six #France supporters - according to Jurnalul National - are now in Bucharest to watch #PORFRA. There is a problem: that #EURO2020 match will be played in Budapest, just 800 kilometers far