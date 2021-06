Το όμορφο μήνυμα των Ντε Μπρόινε και Λουκάκου μέσα από τον πανηγυρισμό τους (vid)

Το μεγαλύτερο μήνυμα που στέλνουν οι Λουκάκου και Ντε Μπρόινε από τα υψωμένα, ενωμένα τους χέρια είναι αυτό υπέρ της διαφορετικότητας, όπως τόνισε ο «μαέστρος» της Μάντσεστερ Σίτι...

Γι' ακόμα μια μεγάλη διοργάνωση, την τέταρτη κατά σειρά, ο KdB καταφέρνει να φτιάξει γκολ για τον Λουκάκου στην εθνική ομάδα του Βελγίου, με τους «κόκκινους διαβόλους» να περνούν στα νοκ-άουτ με το απόλυτο των νικών στα τρία ματς του ομίλου τους.

Οι δύο πρωταγωνιστές του δεύτερου γκολ της νίκης (2-0) επί των Φινλανδών, μίλησε για τον πανηγυρισμό τους κι ενώ τόνισε πως δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, θέλησε να εκφράσει τη σκέψη του πως: «Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι τα χρώματα, το λευκό και το μαύρο, η διαφορετικότητα...».

