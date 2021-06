Γιουβέντους: Σε συζητήσεις με την Σασουόλο για τον Λοκατέλι (pic)

Ο Μάνουελ Λοκατέλι έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την εθνική Ιταλίας στο Euro, με αποτέλεσμα η Γιουβέντους να τον βάλει στο στόχαστρο της.

Στη Μίλαν δεν τον πίστεψαν. Η Σασουόλο από την άλλη παρακολουθούσε στενά την περίπτωση του και το 2018 τον έκανε δικό της με τη μορφή δανεισμού και με υποχρεωτική αγορά την αμέσως επόμενη χρονιά έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως δύσκολα ο Μάνουελ Λοκατέλι, θα παραμείνει στην Σασουόλο και τη νέα σεζόν. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουβέντους σκοπεύει να καταθέσει πρόταση για τον αποκτήσει.

Μάλιστα, όπως τονίζει η «Γηραιά Κυρία» έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την ομάδα που ανήκει ο 23χρονος μέσος υπό τον φόβο μην την προλάβει κάποιος σύλλογος της Premier League, που έχει κι εκείνη στην μεταγραφική της λίστα τον Λοκατέλι.

