Μάνουελ Λοκατέλι: Ο μέσος για όλες τις δουλειές (pic & vid)

Παίκτης που περίσσευε στη Μίλαν, τον αγόρασε η Σασουόλο έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ και έχει εξελιχτεί σε πολύτιμη μονάδα στο συγκρότημα του Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Με σόου Λοκατέλι και γκολ Ιμόμπιλε, η εθνική Ιταλίας «καθάρισε» και την Ελβετία (3-0) και πλέον βρίσκεται με συνοπτικές διαδικασίες στην επόμενη φάση του Euro. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε ο Μάνουελ Λοκατέλι. Ο 23χρονος έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε δύο φορές δίχτυα και πήρε από το χέρι την «Σκουάντρα Ατζούρα» και την οδήγησε στη πολυπόθητη νίκη.

Το ματς κόντρα στους Ελβετούς θα έχει να το διηγείται στα παιδιά του, καθώς με τα δύο τέρματα που σκόραρε, έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης της Εθνικής Ιταλίας που καταφέρνει κάτι ανάλογο σε Ευρωπαικό πρωτάθλημα.

Ο πρώτος που του είχε καταφέρει ήταν ο Πιερλουίτζι Κασιράγκι εναντίον της Ρωσίας στο Ευρωπαικό του 1996, ενώ το 2012 ήταν ο Μάριο Μπαλοτέλι κόντρα στην Γερμανία. Εκτός όμως από σκόρερ η προσφορά του Λοκατέλι τόσο στο δημιουργικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν πολύτιμη. Τελείωσε τον αγώνα, έχοντας δύο σουτ στον στόχο, 90% επιτυχία στις πάσες του (50/56), 3/4 ακρίβεια στις μεγάλες μπαλιές, δύο κερδισμένα τάκλιν, μία κερδισμένη εναέρια μονομαχία και δύο σουτ τα οποία κατέληξαν στα δίχτυα της εστίας του Σόμερ.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μίλαν – η οποία πρέπει να τραβάει τα μαλλιά της που τον πούλησε για… ψίχουλα στη Σασουόλο – μόλις στα 23 του χρόνια ζει το όνειρό του με την «Σκουάντρα Ατζούρα» και δείχνει ότι μπορεί να ηγηθεί της εθνικής του ομάδας.

🇮🇹 🌟 A classy display from two-goal Star of the Match Manuel Locatelli 👏👏👏 @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AjDE6eeis5

Ο νεαρός μέσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τα χρώματα της Σασουόλο. Aποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μίλαν, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Η Σασουόλο παρακολουθούσε στενά την περίπτωση του και το 2018 τον έκανε δικό της με τη μορφή δανεισμού και με υποχρεωτική αγορά την αμέσως επόμενη χρονιά έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη στιγμή που στη Σασουόλο έτριβαν τα χέρια τους, οι οπαδοί της Μίλαν δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως η ομάδα τους άφησε ένα τέτοιο ταλέντο να αποχωρήσει για… ψίχουλα. Ο νεαρός μέσος μάλιστα αποτελούσε γέννημα-θρέμμα Μιλανέζος και όλοι πιστεύουν πως θα φτάσει ψηλά στο μέλλον. Λόγω θέσης, μοιραία τον σύγκριναν με τον Πίρλο. Βλέποντας τον όμως πως κινείται στον αγωνιστικό χώρο, έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από τον σπουδαίο playmaker και πρώην προπονητή της Γιουβέντους.

Αλλωστε και ο τεχνικός Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι, είχε τονίσει πως Μιλανέζοι έκαναν μεγάλο λάθος που άφησαν τον Μανουέλ Λοκατέλι να φύγει και πως θα το μετανιώσουν στο μέλλον.

«Η Μίλαν μας πούλησε τον Λοκατέλι, αλλά πιστέψτε με, θα γίνει κορυφαίος παίκτης στο μέλλον. Μπορεί να συμβεί να κάνεις λάθη όταν είσαι 20 χρονών», είχε πει χαρακτηριστικά.

Πάντως, η εκπληκτική εμφάνιση του Μάνουελ Λοκατέλι δημιούργησε νέους μνηστήρες. Οι άνθρωποι της Σασουόλο, στην οποία ανήκει ο 23χρονος χαφ, τρίβουν τα χέρια τους ειδικά μετά την εμφάνιση που έκανε κόντρα στους Ελβετούς. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μπορούν να γεμίσουν τα ταμεία τους με ένα μεγάλο ποσό. Κι αυτό διότι «ροσοβέρντι» έχουν για ακόμα δυο χρόνια δέσμευση με τον Ιταλό διεθνή χαφ και ο μόνος τρόπος για να λυθεί η συνεργασία τους, είναι η πώληση. Τα σενάρια έχουν ήδη αρχίσει. Αρσεναλ και Γιουβέντους είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την απόκτησή του.

Οι «μπιανκονέρι» είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους από τον περασμένο Δεκέμβρη, μιας και αποτελούσε διακαή πόθο του Αντρέα Πίρλο. Ωστόσο, οι αλλαγές στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου «πάγωσαν» τις διαπραγματεύσεις. Οι δύο σύλλογοι αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου να κερδίσουν την υπογραφή του. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν το ματς με την Ελβετία, η τιμή του ανερχόταν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, μπορεί και να έχουμε αύξηση πάνω από 50%.

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επέστρεψε στα ηνία της Γιουβέντους, έχοντας ως στόχο να οδηγήσει ξανά τον σύλλογο σε ένδοξες μέρες και δόξες. Για να το κάνει αυτό έχει ήδη εισηγηθεί την απόκτηση κάποιων ονομάτων για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένα εξ αυτών είναι και του Λοκατέλι για την μεσαία γραμμή των «μπιανκονέρι». Οι δυο τους γνωρίζονται πάρα πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στη Μίλαν. Ο Ιταλός τεχνικός είναι αυτός που ανέδειξε τον νεαρό μέσο, ανεβάζοντας τον στην πρώτη ομάδα. Όταν ήταν 16 ετών ο Λοκατέλι θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου.

Manuel Locatelli Vs Switzerland #EURO2020

-86 minutes

-2 goals

-46 passes completed (90.2%)

-1 key pass

-3 long passes completed (75%)

-2 duels won (40%)

-2 interceptions

-1 tackle

Europe is getting to this man is capable of!🌟🇮🇹 pic.twitter.com/8pKcsUk82W