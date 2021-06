Euro 2020: Πάρτι με «Will Grigg's On Fire» από Ουκρανούς κι Αυστριακούς πριν από τον «τελικό» πρόκρισης (vid)

Ουκρανία και Αυστρία κοντράρονται σε «τελικό» πρόκρισης (19:00, Μακεδονία TV), αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους φίλους των δύο χωρών να στήσουν «τρελό» γλέντι με τον απόλυτο ύμνο των Euro, «Will Grigg's On Fire», στο Βουκουρέστι.

Η πρόκριση στα νοκ-άουτ του Euro είναι μεγάλη υπόθεση. Όχι, όμως, μεγαλύτερη από τον θεσμό-γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που μετά από έναν χρόνο «lockdown» αποκτά διπλή σημασία.



Έτσι, λοιπόν, οι φίλοι της Ουκρανίας και της Αυστρίας δεν περίμεναν την έκβαση του μεταξύ τους «τελικού» (19:00, Μακεδονία TV) για να πανηγυρίσουν.



Μπλε-κίτρινα, κόκκινα-άσπρα έγιναν «ένα» στο Βουκουρέστι, με τις δύο πλευρές να ξεφαντώνουν στους ήχους του απόλυτου ύμνου των Euro, «Will Grigg's On Fire» και το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



Austrian and Ukrainian fans partying together in Bucharest ahead of their group decided later this evening. #UKR #AUT #EURO2020 pic.twitter.com/O7bF9dKVMS