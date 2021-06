Euro 2020: «Τρελή» απόβαση των Σκωτσέζων στο Λονδίνο για το ματς με Αγγλία (pics & vids)

Οι φίλοι της Σκωτίας ζουν και αναπνέουν για το ματς κόντρα στην Αγγλία (22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta) και φρόντισαν να βάλουν τη σφραγίδα της «τρέλας» τους αρκετές ώρες πριν από την πρώτη σέντρα.

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι δεν βλέπουν την ώρα για το ματς του Euro κόντρα στην Αγγλία (22:00, ΑΝΤ1, Live Gazzetta), την αρχαιότερη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα εθνικών ομάδων και φρόντισαν από νωρίς το ταξίδι αυτό να (τους) μείνει αξέχαστο.

Η απόβασή τους στο Λονδίνο γέννησε απίθανες σκηνές πανηγυρισμών και οπαδικής «καλτίλας» ήδη από το βράδυ της Πέμπτης (17/6), ένα 24ωρο πριν από το ματς και το twitter έχει πάρει «φωτιά».

«Ημίγυμνες» βουτιές στους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε «λίμνες». Χοροί και συνθήματα, από την αποβάθρα του τρένου και σε κάθε γωνιά του Λονδίνου. Οπαδοί στους ώμους συνοπαδών, αλκόολ, «τρέλα». Κι όλα αυτά με ιδανικό φόντο τη δυνατή βροχή στην αγγλική πρωτεύουυσα.

Στο Hyde Park, στη Leicester Square όπου η λαοθάλασσα των Σκωτσέζων περικύκλωσε ένα βανάκι της αστυνομίας, στο Kings Cross, σε κάθε άσημο και διάσημο σημείο-στέκι της πόλης, οι φίλοι της Σκωτίας έβαψαν «μπλε» το σκηνικό και έβαλαν τη σφραγίδα της «τρέλας» τους στο φετινό Euro.

Scotland fans in Leicester square pic.twitter.com/VpDJmTe6cU June 18, 2021

Singing in the rain .. bagpiper leads “Flower of Scotland” Leicester Square. pic.twitter.com/TNBbotw0qi — Andy Lines (@andylines) June 18, 2021

I’m I right in saying this isn’t allowed in #Scotland #scotlandfans right now pic.twitter.com/NWUCO68jGE — Pete Price (@PeteCityPrice) June 18, 2021

Scotland fans in London today, a thread: pic.twitter.com/VUQYVuIrTz June 17, 2021

Kings Cross feeling very much like Glasgow this afternoon. pic.twitter.com/Q8c5Ub9QAh — Charles Watts (@charles_watts) June 18, 2021

He loves the Tartan Army, Scott McTominay x pic.twitter.com/usisdzwS0U — Craig (@CraigGalloway_) June 17, 2021

Scotland fans took over Hyde Park We’ve got McGinn, Super John McGinnnnn… pic.twitter.com/7eW1dfrMmv — Connor McLeod (@connormcleod_) June 17, 2021