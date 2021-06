Επικός Εβρά: Εκανε τη δική του συνέντευξη Τύπου και μιμήθηκε τον Ρονάλντο (vid)

Ο Πατρίς Εβρά βλέποντας τον ντόρο που έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα, κατά την διοργάνωση του Euro, με τα αναψυκτικά, θέλησε να το σχολιάσει με έναν ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο.

Μεγάλος ντόρος έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα με το περιστατικό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το αναψυκτικό που έβαλε στην άκρη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Οπως και με τον Πολ Πογκμπά και τον Μανουέλ Λοκατέλι. Οι δύο ποδοσφαιριστές ακολούθησαν το παράδειγμα του Πορτογάλου ζητώντας στο τραπέζι τους, μόνο νερό.

Ο Πατρίς Εβρά, βλέποντας όλο αυτό τον σάλο που έχει προκληθεί, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος. Ο Γάλλος παλαίμαχος με τον ιδιαίτερο και χιουμοριστικό τρόπο του δημιούργησε τη δική του… συνέντευξη Τύπου αντιγράφοντας λίγο απ’ όλους τους παραπάνω πρωταγωνιστές.

Αφού τοποθέτησε στο τραπέζι του ένα σωρό πράγματα, στη συνέχεια άρχισε να τα ξεφορτώνεται. Ξεκίνησε με πιπέρι, κρασί, σαλάτα, γάλα και στο τέλος έδειξε και το ταλέντο του στις πολεμικές τέχνες.

Going to my #euro2020 press conference like my brothers @Cristiano and @paulpogba 😂 ♥️🔥 🤷‍♂️ #ilovethisgame #positive4evra #savage pic.twitter.com/puty1erzk8