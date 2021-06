Ουγγαρία: Ο κόσμος φώναζε το όνομα του Έρικσεν! (vid)

Έχοντας κατευθυνθεί στο γήπεδο με πορεία και γεμίζοντας τις εξέδρες στο πρώτο φετινό ματς του Euro με 100% γεμάτες κερκίδες, οι οπαδοί της Ουγγαρίας έστειλαν και το μήνυμα στήριξης στον Κρίστιαν Έρικσεν!

Οι Ουγγροι στην Βουδαπέστη γέμισαν την Puskas Arena για την αναμέτρηση με την Πορτογαλία, όλοι πήραν μια μεγάλη γεύση απόλυτης κανονικότητας και ζωής προ κορονοϊού, όμως, οι οπαδοί δεν ξέχασαν και τον Κρίστιαν Έρικσεν που παραμένει στο νοσοκομείο.

Μετά το σοκ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την κατάρρευση του Δανού στο γήπεδο, ο κόσμος της Ουγγαρίας φώναζε το όνομα του ποδοσφαιριστή στους δρόμους, στην πορεία τους πριν από την αναμέτρηση με την Πορτογαλία.

Hungarian fans chanting “Eriksen” before the match against Portugal ❤️🇭🇺 pic.twitter.com/GMy9lIH8fi