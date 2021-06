Πογκμπά: Στην βραδιά του, δεν τον σταματάς ούτε με... δαγκώματα (pics & vids)

Ο Πολ Πογκμπά είτε άθελά του είτε ηθελημένα, προκάλεσε νέο γύρο της κούβέντας περί των εμφανίσεών του με την Γιουνάιτεντ και της τεράστιας διαφοράς που έχει όταν φοράει τη φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο.

Ξεχώρισε απέναντι στους Γερμανούς. Οι Παγκόσμιοι Κυπελλούχοι του Ντιντιέ Ντεσάν έκαναν καλο ποδαρικό στο φετινό Euro αποδεικνύοντας στον αγωνιστικό χώρο πως πήραν αυτό που πραγματικά άξιζαν απέναντι στα φοβισμένα – μέχρι ένα σημείο – και δίχως λύσεις, «πάντσερ».

Ο Πολ Πογκμπά στον χώρο του κέντρου έκανε κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του, έχοντας κοντά του και τον ασταμάτητο, ακούραστο, βιονικό και ό,τι άλλο χαρακτηρισμό τραβάει η ψυχή του καθενός, Ενγκολό Καντέ. Ούτε... δαγκώματα τον σταματούσαν – έτσι φάνηκε η κίνηση του Ρούντιγκερ στην πλάτη του – ούτε τίποτα.

Κανείς άλλος τέτοια συμβολή στην κατοχή

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Euro ολοκληρώθηκε με το παιχνίδι που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στο Μόναχο, εκεί όπου οι Γάλλοι ήταν κυρίαρχοι κόντρα στους Γερμανούς. Μεγάλο κομμάτι γι' αυτή την υπεροχή των «τρικολόρ» πιστώνεται στον Πολ Πογκμπά και στην επιβλητική του παρουσία στο χώρο του κέντρου. Ο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατάφερε ν' ανακτήσει 12 φορές την κατοχή της μπάλας για την ομάδα του.

Κανείς άλλος μέχρι και το παιχνίδι της Τρίτης, στη φετινή διοργάνωση που διεξάγεται σε 11 μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, δεν είχε τέτοια συμβολή στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας της πατρίδας του στο χώρο του κέντρου. Κανείς άλλος μέσος δεν είχε καταφέρει τόσε φορές να πάρει την μπάλα και να βοηθήσει στον έλεγχο της αναμέτρησης και την έναρξη προσπάθειας επίθεσης από τους συμπαίκτες του. Φυσικά είχε και τις περισσότερες επαφές από κάθε άλλον που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας γίνει αποδέκτης της μπάλας 78 φορές...

Πραγματική μεταμόρφωση

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι με τα φεγγάρια του. Ενδεχομένως να τον επηρεάζει αρκετά και ο τρόπος με τον οποίο ο ιδιότροπος μάνατζέρ του, Μίνο Ραϊόλα, αλλά και τα αδέρφια του Πολ, χειρίζονται το θέμα του μέλλοντός του. Γύρω από το όνομά του γίνεται... βαβούρα κι εκείνος προσπαθεί να επικενετρωθεί στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Πότε καταφέρνει να κάνει τη διαφορά, πότε καταφέρνει να βοηθήσει και να σταθεί πολύ καλά δίπλα στον Μπρούνο Φερνάντες και πότε απλά δεν κάνει καθόλου αισθητή τη συμμετοχή του στα ματς των «κόκκινων διαβόλων».

Και τώρα, στο πρώτο παιχνίδι της Γαλλίας στο Euro, τα έκανε όλα. Κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες (13), ήταν νικητής και στον αέρα όσες φορές σηκώθηκε από το έδαφος για να κερδίσει την μπάλα (4), ενώ, ολοκλήρωσε και 3 ντρίμπλες, τις περισσότερες από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που ήρθαν σε κατάσταση one-on-one κατά τη διάρκεια του ματς.

1 - Paul Pogba face à l'Allemagne ce soir :



🏅 12 ballons récupérés, record du match



🏅 13 duels gagnés, record du match



🏅 4 fautes subies, record du match



Masterclass. @paulpogba @equipedefrance pic.twitter.com/VEcdbbZQrw June 15, 2021

Η μαγική μπαλιά, το τρομερό δίδυμο με τον Καντέ και η υπόσχεση στη μητέρα του

Μπορεί το γκολ με το οποίο ήρθε η νίκη των Γάλλων στην πρεμιέρα να ήταν από ένα γύρισμα του Ερναντέζ στην πορεία του οποίου βρέθηκε ο Ματς Χούμελς και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ, ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από τον Πογκμπά. Έχει αλλάξει τρομερά την μπάλα με τους Παβάρ και Καντέ, έχει δει την κίνηση του Ερναντέζ – ή μπορεί και να την περιμένει – και τη στιγμή που πετάει τη μπάλα αριστερά δεν υπάρχει καν στο πλάνο ο συμπαίκτη του!

The receiver of this pass from Paul Pogba that lead to the goal is not in the picture 💫💥#EURO2020 pic.twitter.com/vn0PGBtm3O — Champagnepapi (@El_scritor) June 15, 2021

Πάσα με εξωτερικό φάλτσο, παρουσία Γάλλου στην περιοχή κι από εκεί και πέρα η φάση συνεχίζεται και το γκολ έρχεται για τους Παγκόσμιους Κυπελλούχους. Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα στατιστικά με συμμετοχή του Πογκμπά είναι και το γεγονός πως με τον Καντέ, οι δυο τους είναι ατρόμητοι, αχτύπητοι και ... αήττητοι! Όταν αμφότεροι βρίσκονται στο αρχικό σχήμα της Γαλλίας, έχουν 22 νίκες, 6 ισοπαλίες καμία ήττα στα 28 παιχνίδια τους!

«Έχουμε ακόμα δρόμο, δεν τελείωσε τίποτα. Θα πάρουμε το τρόπαιο» είπε ο Πολ Πογκμπά λίγο μετά τη λήξη του ματς προς τη μητέρα και τους φίλους του που βρίσκονταν στην εξέδρα και έδειξε πανέτοιμος να πάει μέχρι τέλους με την φανέλα με το γαλλικό εθνόσημο. Και αυτή η νοοτροπία μάλλον κάπου χάνεται όταν ο διεθνής χαφ φοράει τα κόκκινα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Kante and Pogba when they start together for France:



▪️ 22 wins

▪️ 6 draws

▪️ 0 defeats



😤 pic.twitter.com/HjNWKYoZ7J — B/R Football (@brfootball) June 15, 2021