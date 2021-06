Πογκμπά - Ρούντιγκερ: Τα βρήκαν στο τέλος σαν φίλοι (pic & vid)

Καμία κακία δεν κράτησε ο Πολ Πογκμπά στον Αντόνιο Ρούντιγκερ για τη φάση στην οποία υπάρχει υποψία δαγκωματιάς του Γερμανού στον Γάλλο.

Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι έπιασε τον Πολ Πογκμπά από την πλάτη, σε μια φάση, στην οποία υπάρχει υποψία δαγκωματιάς του Γερμανού στόπερ στον Γάλλο μέσο.

Ο Πογκμπά αντέδρασε και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή του αγώνα, ωστόσο η φάση δεν εξετάστηκε από το VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι δύο ποδοσφαιριστές τα είπαν μεταξύ τους, αγκαλιάστηκαν, και άφησαν πίσω τους το συγκεκριμένο περιστατικό μιας και ήταν πάνω στην ένταση του ματς.

Μάλιστα, ο Πολ Πογκμπά φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει καμία κόντρα με τον Ρούντιγκερ, με τον οποίο διατηρεί φιλικές σχέσεις.

«Είμαστε φίλοι με τον Ρούντιγκερ. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Στον διαιτητή είπα ότι ένιωσα κάτι στην πλάτη μου. Εκείνος παίρνει τις αποφάσεις.

Νομίζω ότι είδατε τι συνέβη στις τηλεοπτικές εικόνες. Αυτό όμως τελείωσε, ανήκει στο παρελθόν. Δεν κλαίω για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες για τέτοιες ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά ο άσος των «κόκκινων διαβόλων».

Pogba and Rudiger hug it out after the game 🤝 pic.twitter.com/lnuVlrBZrG