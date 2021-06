Πογκμπά - Καντέ: Μαζί δεν χάνουν ποτέ (pics & vid)

Πολ Πογκμπά και Ν' Γκολό Καντέ έχουν αγωνιστεί μαζί σε 28 παιχνίδια με την εθνική τους ομάδας και σε κανένα από αυτά δεν έχουν γνωρίσει την ήττα!

Η Γαλλία, έστω και με δόση τύχης, αφού χρειάστηκε το αυτογκόλ του Χούμελς, κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Euro, επικρατώντας με 1-0 της Γερμανίας.

Ο Πολ Πογκμπά ανακηρύχθηκε ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης, έχοντας 13 κερδισμένες μονομαχίες, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο γήπεδο, 4 κερδισμένα φάουλ, τα περισσότερα απ' όλους και 12 ανακτήσεις της μπάλας, πάλι τις περισσότερες από κάθε παίκτη.

Paul Pogba’s game by numbers vs. Germany:



82% pass accuracy

74 touches — 3 in the box

12 ball recoveries

4 passes into the box

4 fouls suffered

3 attempted take-ons

3 successful take-ons

3 interceptions

2 attempted tackles

2 successful tackles

1 shot



Outstanding. 🇫🇷 pic.twitter.com/uWywm5XbVX June 15, 2021

Από την άλλη στη μεσαία γραμμή δεν έπαιζε μόνος του, καθώς ο συμπατριώτης του, Ν' Γκολό Καντέ βοήθησε κι αυτός τα μέγιστα, προκειμένου οι «τρικολόρ» να φτάσουν στη νίκη και παράλληλα να εμποδίσει την επιθετική ανάπτυξη των Γερμανών.

Πογκμπά και Καντέ, συνέθεσαν ένα απίστευτο δίδυμο στον άξονα, βγάζοντας εκτός ρυθμού τα «πάντσερ». Ο Ντεσάν διαθέτει δύο από τους πιο ποιοτικότερους μέσους του ποδοσφαίρου στο ρόστερ του. Το έχει καταλάβει άλλωστε μέσα από τους αριθμούς.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν δώσει 28 παιχνίδια αγωνιζόμενοι μαζί στην εθνική Γαλλίας και σε κανένα από αυτά η ομάδα τους δεν έχει γνωρίσει την ήττα. Συγκεκριμένα, μετράνε 22 νίκες και 6 ήττες!

Kante and Pogba when they start together for France:



▪️ 22 wins

▪️ 6 draws

▪️ 0 defeats



😤 pic.twitter.com/HjNWKYoZ7J — B/R Football (@brfootball) June 15, 2021