Αγγλία: Ράμσντεϊλ αντί Χέντερσον στα γκολπόστ

Ο Ντιν Χέντερσον τελικά δεν θα καταφέρει να προσφέρει στην Αγγλία στο φετινό Euro και βγήκε νοκ-άουτ με τραυματισμό. Ο Άαρον Ράμσντεϊλ στη θέση του.

Τα «τρία λιοντάρια» στο πρώτο τους ματς στο φετινό Euro όπου για πρώτη φορά σε πρεμιέρα τους στη διοργάνωση πανηγύρισαν νίκη, είχαν τον Τζόρνταν Πίκφορντ κάτω απ' τα δοκάρια.

Στην αποστολή βρίσκονταν επίσης οι Ντιν Χέντερσον και Σαμ Τζόνστον, ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα μπορέσει να προσφέρει καθόλου.

Με πρόβλημα τραυματισμού ανακοινώθηκε πως αποχωρεί από τους 26 του Σάουθγκεϊτ και ο Άαρον Ράμσντεϊλ θα είναι στη θέση του, εκπροσωπώντας την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! 👋