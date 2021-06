Σκωτία - Τσεχία: Οι 11αδες των δύο ομάδων (pics)

Γνωστοποιήθηκαν οι ενδεκάδες του πρώτα αγώνα του Euro 2020 ανάμεσα στην Σκωτία και την Τσεχία (16:00, ANT1, Live Gazzetta)

Σκωτία και Τσεχία κοντράρουν τις δυνάμεις τους στο «Χάμπτεν» στις 16:00 (ANT1, live Gazzetta), με τους Στιβ Κλαρκ και Γιάροσλαβ Σιλχαβί να κάνουν γνωστές τις ενδεκάδες των δύο εθνικών ομάδων.

Σκωτία: Μάρσαλ, Ο’Ντονελ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Χάνλει, ΜακΓκιν, Ντάικς, Κρίστι, Κούπερ, Άρμστρογνκ, Χέντρι

Τσεχία: Βάτσλικ, Τσούφαλ, Σελούστκα, Κάλας, Νταρίντα, Σικ, Μάσοπουστ, Γιάνκτο, Σούτσεκ, Μπόριλ, Κραλ

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ίαν Σάϊντελ και Ράφαελ Φότλιν. Στο VAR ορίστηκε ο επίσης Γερμανός, Μάρκο Φριτζ.

Your Scotland team taking on Czech Republic in our #EURO2020 opener. COME ON SCOTLAND! #SCO pic.twitter.com/UU6NjNRL1M

📄 Our squad for the opening #EURO2020 match against Scotland.



The #SCO 🆚 #CZE match starts at 15:00 CET in Hampden Park. pic.twitter.com/0JOxcwpZP6