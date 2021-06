Ο Λίνγκαρντ είδε το ματς σε pub με οπαδούς κι ανέλαβε χρέη dj (pics & vids)

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ παρακολούθησε την αναμέτρηση Αγγλία - Κροατία σε pub, έχοντας για παρέα έναν... παπαγάλο, ενώ μετά τη νίκη της εθνικής του ομάδας, διασκέδασε τον κόσμο με τις μουσικές του επιλογές ως dj.

Μπορεί να μην συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Euro, αλλά ο Τζέσι Λίνγκαρντ δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίξει την χώρα του στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κόντρα στην Κροατία.

Ο 28χρονος επιθετικός βρέθηκε σε pub μαζί με οπαδούς των «τριών λιονταριών», ήπιε τις μπύρες του, φώναζε συνθήματα, ενώ μετά τη νίκη της εθνικής του ομάδας, ανέλαβε χρέη dj για να διασκεδάσει τον κόσμο.

Μάλιστα, ο Λίνγκαρντ φορούσε φανέλα του συμπαίκτη του στη Γουέστ Χαμ, Ντέκλαν Ράις έχοντας μάλιστα στον ώμο του, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κι έναν παπαγάλο.

Jesse Lingard on the ones and twos and just living life with England fans 💫 pic.twitter.com/24fNMZCtmY