Έρικσεν: Η Marca έχρισε Πρωταθλητές Ευρώπης τους γιατρούς της Δανίας! (pic)

Οι δύο γιατροί τους οποίους έπιασε ο φωτογραφικός φακός να τρέχουν προς τον Κρίστιαν Έρικσεν ώστε να τον σώσουν, είναι οι φετινοί Πρωταθλητές Ευρώπης στο Euro, όπως τους ανέδειξε η Marca.

Τρομερό και απόλυτα αληθές είναι το πρωτοσέλιδο του ισπανικού έντυπου Μέσου την Κυριακή για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της Δανίας και τις άμεσες κινήσεις όλων προκειμένου να σωθεί ο Κρίστιαν Έρικσεν μετά την κατάρρευσή του στο γήπεδο.

Η Marca την Κυριακή κυκλοφόρησε με φωτογραφία των γιατρών, αναγράφοντας: «Έχουμε τους Πρωταθλητές Ευρώπης για φέτος, τους γιατρούς»!

🚨 | "We already have European Champions: MEDICALS!"



Enormous fear after Eriksen collapsed. He was resuscitated for more than 15 mins after falling unconscious onto the pitch. Doctors have stabilized him; Eriksen is now in hospital where he is waiting for further tests. 🇩🇰@marca pic.twitter.com/MqV3I6o2Af