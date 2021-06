Euro 2020: Αεροπλανάκι με banner... τακτικής στην προπόνηση Αγγλίας και Ολλανδίας (pics & vid)

Οι φίλαθλοι της εθνικής Αγγλίας αλλά και της Ολλανδίας θέλησαν να δώσουν τα «φώτα» τους σε Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και Φρανκ Ντε Μπούρ αντίστοιχα, αναφορικά με την τακτική που θα ακολουθήσουν στην πρεμιέρα του Euro!

Δεν είναι κρυφό. Οι οπαδοί της εθνικής Αγγλίας δεν μπορούν να περιμένουν για την πρεμιέρα των Τριών Λιονταριών στο φετινό Euro και το δείχνουν με κάθε τρόπο. Αυτή τη φορά, το έκαναν από... αέρος, πετώντας banner με συμβουλές τακτικής προς τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και scouting report για το πώς επιτίθενται οι παίκτες της Κροατίας (13/6, 22:00). Μόνο που δεν ήταν μόνοι. Την ίδια ακριβώς έμπνευση είχαν και ορισμένοι φίλοι της εθνικής Ολλανδίας!

Συγκεκριμένα, οι Άγγλοι διεθνείς την ώρα που έκαναν την προπόνησή τους στο «St. George's Park», είδαν ένα αεροπλανάκι να πετάει στον αέρα, κουβαλώντας ένα banner που έγραφε «όλα τα γκολ της Κροατίας έρχονται από την αριστερή πτέρυγα». Κι έχουν δίκιο, καθώς τα 9 από τα 17 γκολ της στα προκριματικά του Euro προήλθαν από τα αριστερά.

Παράλληλα, στο Άμστερνταμ ο Φρανκ Ντε Μπουρ είδε ένα αντίστοιχο banner εν ώρα προπόνησης των Οράνιε, που έφερε το όνομά του και έγραφε «Παίξε 4-3-3»!

Ερωτηθείς για αυτό στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ολλανδός εκλέκτορας δεν έδειξε να επηρεάζεται:

«Νοίκιασα κι εγώ ένα αεροπλανάκι που λέει "ευχαριστώ για τη συμβουλή, αλλά το σύστημα θα μείνει 5-3-2»



Players out now noticing the plane for the first time as it comes back round #ThreeLions #Euro2020 @5liveSport pic.twitter.com/71svNzuShY