Ρωσία: Αλλαγή στο ρόστερ λόγω κορονοϊού

Ο Αντρέι Μοστοβόι βγήκε νοκ-άουτ από το φετινό Euro για την Ρωσία έπειτα από μπλέξιμο με το τεστ κορονοϊού που έκανε. Αντικαταστάτης του ο Ρομάν Εβγκένιεφ...

Οι Ρώσοι ανησύχησαν ανήμερα της έναρξης του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ωστόσο, φρόντισαν το ζήτημα που προέκυψε με τον Covid-19 στην αποστολή τους για το τουρνουά.

Ο Αντρέι Μοστοβόι της Ζενίτ επέστρεψε αδιευκρίνιστο αποτέλεσμα σε τεστ κορονοϊού και προκειμένου να μην παρθεί κάποιο ρίσκο, έμεινε εκτός αποστολής και κλήθηκε στη θέση του ο αμυντικός της Ντινάμο Μόσχας, Ρομάν Εβγκένιεφ.

Following Andrey Mostovoy’s inconclusive COVID test result, the winger has been replaced by Dinamo defender Roman Evgeniev in the Russia squad for Euro 2020. https://t.co/QB5z2EpvJL