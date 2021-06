Standing ovation στον Καντέ από τους Γάλλους (vid)

Την αποθέωση από τους φιλάθλους γνώρισε ο Ν' Γκολό Καντέ τη στιγμή που άφηνε τη θέση του στον συμπατριώτη του Λεμάρ.

Οπως σε όλα τα παιχνίδια του έτσι και τώρα κόντρα στη Βουλγαρία (3-0), παρά το γεγονός ότι ήταν φιλικό, ο Γάλλος χαφ έτρεχε ακατάπαυστα, μάρκαρε συνέχεια, κάλυπτε όποιον χώρο έβλεπε και γενικά οι αντίπαλοι είχαν δύσκολο έργο απέναντι του.

Στο 65ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης ο Καντέ άφησε τη θέση του στον Λεμάρ, με standing ovation και χειροκρότημα απ' όσους ήταν παρόντες στο γήπεδο.

Από την πλευρά του ο μέσος της Τσέλσι ανταπέδωσε το χειροκρότημα στις κερκίδες και στη συνέχεια πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Kante received a standing ovation after coming off against Bulgaria 🙌 pic.twitter.com/zBcKsYWKJg