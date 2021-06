Μπενζεμά: Το χαμόγελό του όταν το... go-kart, Ζιρού, πέτυχε δυο γκολ (vid)

Κάνοντας παρέα με τον Μπαπέ στον πάγκο, ο Καρίμ Μπενζεμά που είχε αποχωρήσει με τραυματισμό στο γόνατο, χαμογέλασε με νόημα μετά και το δεύτεροο γκολ του Ζιρού στο 3-0 της Γαλλίας με την Βουλγαρία.

Ο Μπενζεμά περιμένει με μεγάλη αγωνία να μάθει για την σοβαρότητα του τραυματισμού που αποκόμισε στο τελευταίο ματς προετοιμασίας των «τρικολόρ» ενόψει του Euro, ωστόσο, είδε τον Ολιβιέ Ζιρού να μπαίνει με αλλαγή στο ματς με τους Βούλγαρους και να πετυχαίνει δυο γκολ.

Η κάμερα αμέσως στράφηκε προς το μέρος του στον πάγκο και το χαμόγελό του ήταν... όλο νόημα, αφού δεν έχει ξεχάσει κι εκείνος πως είχε χαρακτηρίσει go-kart τον επιθετικό της Τσέλσι, με τους δυο τους όμως να τα έχουν βρει και να τα έχουν αφήσει όλα πίσω τους...

