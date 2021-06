Ο Λουκάκου επέμενε να δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Αζάρ (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου, βλέποντας τον Εντέν Αζάρ να περνάει ως αλλαγή στο ματς με την Κροατία, επέμενε να του δώσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το Βέλγιο πήρε τη νίκη με 1-0 κόντρα στην Κροατία στο «Κινγκ Μποντουέν» των Βρυξελλών χάρη στο γκολ του Ρομέλου Λουκάκου στο 38ο λεπτό, από ασίστ του Τζέισον Ντενάγερ.

Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης ήταν η επιστροφή του Εντέν Αζάρ στους «κόκκινους διαβόλους». Ο 30χρονος άσος της Ρεάλ είχε να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Βελγίου από το 2019, εξαιτίας των τραυματισμών που τον ταλαιπωρούσαν.

Το βράδυ της Δευτέρας (07/06) επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα για το παιχνίδι με την Κροατία και αγωνίστηκε περίπου για 10 λεπτά.

Με την είσοδο του στο ματς, ο συμπατριώτης του Ρομέλου Λουκάκου έβγαλε από το μπράτσο του το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το έδωσε στον Αζάρ. Ο μεσοεπιθετικός των Μαδριλένων αν και στη αρχή ήταν διστακτικός, στο τέλος δέχθηκε την κίνηση του Λουκάκου και φόρεσε το περιβραχιόνιο.

