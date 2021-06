Βαϊνάλντουμ σε Ρόμπερτσον: «Θέλω να σ' αγκαλιάσω, αλλά...» (vid)

Οι Βαϊνάλντουμ και Ρόμπερτσον συναντήθηκαν ξανά σε ματς της Ολλανδίας με την Σκωτία ενόψει του Euro και οι δύο ποδοσφαιριστές που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν συμπαίκτες, έδειξαν την αλληλοεκτίμησή τους και την δυνατή τους φιλία.

Ο «Τζίνι» την στιγμή που ως αρχηγός έπρεπε να χαιρετήσει τον «Ρόμπο» και να του δώσει το μικρό λάβαρο ως καθιερωμένο δώρο, του είπε ότι ήθελε να τον αγκαλιάσει, αλλά δεν του το επέτρεπε το Πρωτόκολλο και οι κανονισμοί.

«Ναι το ξέρω, δεν μπορούμε...» απάντησε ο Σκωτσέζος αρχηγός σε μια πολύ όμορφη στιγμή ανάμεσα στους δύο πρώην συμπαίκτες στην Λίβερπουλ.

Για την ιστορία το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολλανδία και Σκωτία ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 2-2 με τον Μέμφις Ντεπάι να ισοφαρίζει στο φινάλε για τους «οράνιε».

Gini “I want to hug you.”



Bit early to be chopping onions. pic.twitter.com/d4uwRDjEMH