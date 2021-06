Μπενζεμά: Kάνει την Γαλλία πιο τρομακτική! (vids)

Στα 5,5 χρόνια μετά την τελευταία φορά, ο Καρίμ Μπενζεμά αγωνίστηκε με τη φανέλα με το εθνόσημο και έδειξε από την πρώτη στιγμή πως μπορεί να προσφέρει το κάτι παραπάνω στην Γαλλία στο Euro...

Κακά τα ψέματα οι «τρικολόρ» αυτή τη στιγμή φιγουράρουν ως το απόλυτο φαβορί στην διοργάνωση που θα κάνει την πρώτη σέντρα στις 11 του μηνός, με αναβολή ενός έτους αφού μέσα στο 2020 ο κορονοϊός δεν επέτρεψε την διεξαγωγή του τουρνουά.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν πήρε την γενναία, αλλά απολύτως δίκαιη απόφαση να επαναφέρει τον Καρίμ Μπενζεμά στην αποστολή της Γαλλίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο στράικερ της Ρεάλ για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο και έδειξε ευθύς εξ αρχής πως συνεχίζει με σπασμένα φρένα έπειτα από την καταπληκτική σεζόν με την Ρεάλ...

Great team win, feels good to be back 🔥 #nueve #vamonos #alhamdulillah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/UwcHMKrXW9

Θα μπορούσε μετά από το ανελέητο κυνηγητό της «βασίλισσας» για τον τίτλο της LaLiga μέχρι και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, να είναι κουρασμένος. Αυτό, δεν αποκλείεται να έρθει στη συνέχεια και να εμφανιστεί στο Euro, ωστόσο, προς το παρόν ο Καρίμ Μπενζεμά απέναντι στην Ουαλία έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση.

Μπορεί το εμπόδιο των Βρετανών να μην είναι τέτοιο που να θεωρήσει κάποιος πως ήταν ιδιαίτερα σκληρό το τεστ για το σύνολο του Ντεσάν. Μπορεί να έγιναν τα πράγματα αρκετά πιο εύκολα και να κυριάρχησαν οι Γάλλοι με το αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς λόγω της αποβολής του Νίκο Γουίλιαμς της Λίβερπουλ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο. Μπορεί το χαμένο πέναλτι του διεθνή αστέρα να γινόταν τόσο βαρύ στη σκέψη του στην επαναφορά μετά από τόσα χρόνια στην εθνική ομάδα. Όμως απλά το... ξέχασε στο λεπτό.

Οι κινήσεις του Μπενζεμά, ο τρόπος που συνεργαζόταν με τους συμπαίκτες του, οι γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, τα τριγωνάκια, το παιχνίδι που δεν μπορούσαν ν' ακολουθήσουν οι Ουαλοί και φυσικά η στιγμή που είχε το δοκάρι από το οποίο προήλθε το γκολ του Ντεμπελέ, χαρακτήρισαν την εκπληκτική επιστροφή του...

Στην πρώτη του συμμετοχή με τους «τρικολόρ» έπειτα από 5,5 χρόνια και έχοντας αφήσει πίσω του όλη την ιστορία με το σκάνδαλο του ροζ βίντεο του Βαλμπουενά και την συμμετοχή για την οποία τον κατηγόρησαν στον εκβιασμό του συμπατριώτη του, αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο. Δεν σκόραρε, όμως προσπάθησε πολύ και έδειξε ότι πέρα από τις ταχύτητες που μπορεί ν' αναπτύξει ο Μπαπέ και την τεχνική του Γκριεζμάν, ο Μπενζεμά μπορεί να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν φορ περιοχής.

«Είμαι γεμάτος περηφάνια που φόρεσα ξανά αυτή τη φανέλα και πραγματικά το απόλαυσα. Μπορεί να μη σκόραρα, όμως δεν μπορείς συνέχεια να είσαι σκόρερ. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να δημιουργούμε ευκαιρίες για γκολ, να παίρνουμε τις νίκες και εγώ θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ και να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω» είπε ο έμπειρος επιθετικός της Ρεάλ.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στην καριέρα του έχει αστοχήσει σε τρία πέναλτι κι όλα είναι σε παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Γαλλίας! Από τα ματς με τις Σουηδία και την Ελβετία πίσω στο 2014, τώρα ήρθε αυτό με τους Ουαλούς στο φιλικό προετοιμασίας ενόψει Euro, με την ευχή αν ξαναβρεθεί στην άσπρη βούλα στη μεγάλη διοργάνωση, να μην ξανακάνει λάθος...

Ο Αρσέν Βενγκέρ μιλώντας για την συνύπαρξη των Μπενζεμά, Μπαπέ και Γκριεζμάν στην εθνική Γαλλίας που προετοιμάζεται για το Euro ούσα η Παγκόσμια Κυπελλούχος μετά τον θρίαμβο του 2018, έδειξε να περιμένει πάρα πολλά από το σύνολο του Ντεσάν. Χαρακτήρισε ισχυρό φαβορί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του μαζί με το Βέλγιο, την Αγγλία και με λιγότερες πιθανότητες την Ολλανδία από το γκρουπ της κεντρικής Ευρώπης...

«Με Μπαπέ, Μπενζεμά, Γκριεζμάν, τους υπόλοιπους, τον Κομάν... Όχι μονάχα η επιθετική ικανότητα είναι εξαιρετική, αλλά και στον πάγκο υπάρχουν παίκτες που είναι απίστευτοι. Υπάρχουν αναπληρωματικοί που παίζουν σε πολλές θέσεις και αυτό βοηθάει την Γαλλία από το μικρό γκρουπ της κεντρικής Ευρώπης να συμπεριληφθεί στα φαβορί... » είπε ο άλλοτε κόουτς της Άρσεναλ και νυν μέλος της FIFA στο κομμάτι της στρατηγικής και της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης.

