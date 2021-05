Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής (30/5) την επιστροφή του «Τιτί». Ο 43χρονος Γάλλος επέστρεψε στο σταφ, στο πλευρό του Ρομπέρτο Μαρτινεθ για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ο Ανρί ήταν στο ίδιο πόστο από το καλοκαίρι του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2018. Αποχώρησε για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό, δεν μακροημέρευσε ωστόσο στο τιμόνι των Μονεγάσκων (20 ματς).

Τον Νοέμβριο του 2019 προσελήφθη από τη Μόντρεαλ Ίμπακτ και αποχώρησε στις 25 Φεβρουαρίου. Το Βέλγιο βρίσκεται στο δεύτερο όμιλο μαζί με Δανία, Φινλανδία και Ρωσία.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! pic.twitter.com/ocOWct2JMi

