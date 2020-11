Σκωτία: Το άγχος του Μάρσαλ για την ... έγκυρη απόκρουση στο πέναλτι πρόκρισης (pic & vid)

Ο τερματοφύλακας της Ντέρμπι Κάουντι κατάφερε να νικήσει τον επιθετικό της Φούλαμ από την άσπρη βούλα, με αποτέλεσμα η Σκωτία να φτάσει στην πρώτη της μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 22 χρόνια.

Ωστόσο, την ώρα που έκανε την επέμβαση, μόλις σηκώθηκε, ο Μάρσαλ κοίταξε αμέσως τον διαιτητή για να μην έχει γίνει κάποια παράβαση με τα πόδια του στην γραμμή!

Μόλις κατάλάβε πως όλα ήταν καλά και η πρόκριση εξασφαλίστηκε, ξέσπασες σε τρελούς πανηγυρισμούς μαζί με τους συμπαίκτες του.

The loveliest thing about that wasn’t David Marshall pulling off the biggest save of his life, it was him checking to see if it was ok before daring to celebrate pic.twitter.com/SvJf3vo01N

— Si Lloyd (@SmnLlyd5) November 12, 2020