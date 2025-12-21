Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε το 2025 η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού που έκανε το 6/6 στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής συντρίβοντας με 12-0 εκτός έδρας την Ελπίδα Τρίπολης.

Με εξαιρετική άμυνα και επίθεση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγήθηκαν με 8-0 της Ελπίδας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο μέρος ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 12-0, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με το «απόλυτο» των 18 βαθμών.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 7ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (0-1), με την Ματζάνα. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα (0-2) των «ερυθρόλευκων», με την Ματζάνα να σκοράρει ξανά (17'), για το 3-0. Στο 23ο λεπτό, η Τρυγούτη «έγραψε» το 4-0, ενώ η Βενιαμίν «χτύπησε» τέσσερις ακόμα φορές (28', 30', 40'), κάνοντας το 7-0. Το 8-0 του ημιχρόνου διαμόρφωσε η Πελεκούδα, στο 43ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού «έριξε» ταχύτητα και με τέσσερα γκολ των Πελεκούδα (50'), Μισιρλή (61'), Μυλωνά (77') και Ιωαννίδη (88'), έφτασε στο τελικό 12-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Τρυγούτη, Τζανή, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Δημητρίου, Γιάννου, Μαντζακοπούλου).

* Η φωτογραφία είναι αρχείου.