Ολυμπιακός: Εντυπωσιακό 12-0 των γυναικών επί της Ελπίδας Τρίπολης
Με εξαιρετική άμυνα και επίθεση, παίζοντας κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγήθηκαν με 8-0 της Ελπίδας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο δεύτερο μέρος ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 12-0, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα, με το «απόλυτο» των 18 βαθμών.
Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 7ο λεπτό, άνοιξε το σκορ (0-1), με την Ματζάνα. Τρία λεπτά μετά, η Βενιαμίν διπλασίασε τα τέρματα (0-2) των «ερυθρόλευκων», με την Ματζάνα να σκοράρει ξανά (17'), για το 3-0. Στο 23ο λεπτό, η Τρυγούτη «έγραψε» το 4-0, ενώ η Βενιαμίν «χτύπησε» τέσσερις ακόμα φορές (28', 30', 40'), κάνοντας το 7-0. Το 8-0 του ημιχρόνου διαμόρφωσε η Πελεκούδα, στο 43ο λεπτό.
Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού «έριξε» ταχύτητα και με τέσσερα γκολ των Πελεκούδα (50'), Μισιρλή (61'), Μυλωνά (77') και Ιωαννίδη (88'), έφτασε στο τελικό 12-0.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Ξυλούρη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Τρυγούτη, Τζανή, Σιαπλαούρα, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Δημητρίου, Γιάννου, Μαντζακοπούλου).
* Η φωτογραφία είναι αρχείου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.