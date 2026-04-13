Ξανά γκολ ο Βελάνας: Δεύτερο σε τρία ματς με τη Τσβόλε

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Οδυσσέας Βελάνας έχει πάρει... φόρα και πάει για εξαιρετικό φινάλε με τη Τσβόλε.

Ένα από τα ελληνόπουλα που παίζουν στην Ολλανδία είναι και ο Οδυσσέας Βελάνας, ο οποίος ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του και πλέον έχει κερδίσει ξανά θέση βασικού στην Τσβόλε.

Μάλιστα ο 27χρονος Ελληνολλανδός πάει για εξαιρετικό φινάλε στο ολλανδικό πρωτάθλημα καθώς σκόραρε για δεύτερο παιχνίδι στα τελευταία τρία που έχει αγωνιστεί και βοήθησε να έρθει ο βαθμός της ισοπαλίας κόντρα στην Εξέλσιορ.

Συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος που στο 60ο λεπτό έβαλε εκ νέου μπροστά στο σκορ την ομάδα του (2-1) με κοντινή κεφαλιά, ωστόσο η Εξέλσιορ βρήκε τον δρόμο προς το τελικό 2-2.

Να θυμίσουμε πως η νίκη της Τσβόλε κόντρα στην Μπρέντα πριν από δύο αγωνιστικές (2-1) είχε την υπογραφή του Βελάνα όπου μέτρησε γκολ και ασίστ.