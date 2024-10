Ο Δημήτρης Ράλλης σκόραρε στο ματς της Χέρενφεν με τη Τσβόλε για την 8η αγωνιστική της Eredivisie, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι.

Το δεύτερο συνεχόμενο γκολ του με τη φανέλα της Χέρενφεν σημείωσε ο Δημήτρης Ράλλης στην αναμέτρηση με τη Τσβόλε στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Eredivisie.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι έδωσε φανέλα βασικού στον 19χρονο επιθετικό, ο οποίος τον δικαίωσε ακόμη μία φορά, μετά το γκολ απέναντι στη Χέρακλες την προηγούμενη αγωνιστική.

Στο 10ο λεπτό έφερε το ματς στα ίσα, όταν έγινε αποδέκτης της ωραίας κάθετης μπαλιάς του Τρενσκόφ και πλάσαρε εύστοχα κάνοντας το 1-1 για την Χέρενφεν που είχε βρεθεί από νωρίς πίσω στο σκορ.

Μάλιστα, έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που σκοράρει στα πρώτα του δύο παιχνίδια που ξεκινάει ως βασικός, κάτι που είχε κάνει μεταξύ άλλων και ο Κλας Γιαν Χούντελαρ.

2 - Dimitris Rallis is the fifth player to score in each of his first two starts for sc Heerenveen in the Eredivisie, after Maarten de Jong, Klaas Jan Huntelaar, Afonso Alves and Benjamin Nygren. Elite. pic.twitter.com/6sFIKJQMWL