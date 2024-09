Ο 19χρονος επιθετικός Δημήτρης Ράλλης που αγωνίζεται στη Χέρενφεν ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός στην Eredivisie και… άνοιξε λογαριασμό σε επαγγελματικό επίπεδο υπό το βλέμμα και τις οδηγίες του Ρόμπιν Φαν Πέρσι.

Η Eredivisie και ευρύτερα όλες οι ολλανδικές κατηγορίες έχουν τα τελευταία χρόνια φιλοξενήσει πολλούς Ελληνες παίκτες, που αφήνουν το «στίγμα» τους στο εκεί football.

Ενας εξ’ αυτών φιλοδοξεί να γίνει και ο ομογενής Δημήτρης Ράλλης, που είναι «απόφοιτος» των ακαδημιών της Χέρενφεν και ανέβηκε φέτος στην πρώτη της ομάδα.

Μέχρι και σήμερα «μετρούσε» μόλις τρεις συμμετοχές στα «σαλόνια» της χώρας και αυτές ως αλλαγή, όμως στο σημερινό ματς με τη Χέρακλες ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι που κρατά από το καλοκαίρι τα «ηνία» του club αποφάσισε να τον ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικό.

Ο 19χρονος από την πλευρά του δικαίωσε τον μεγάλο άσο του παρελθόντος, καθώς στο 59’ της αναμέτρησης βρήκε δίχτυα με έναν «κεραυνό» και έτσι σημείωσε ένα εξαιρετικό γκολ που είναι συνάμα και το πρώτο της καριέρας του σε επίπεδο Α' Εθνικής.

What a night for Dimitris Rallis (19, 2005 🇳🇱) tonight at SC Heerenveen.



✅ Debut in the starting eleven.

✅ Scoring a beautifull goal.



He proves the choice of van Persie to start him over the other options.#herhee #eredivisie #SCHeerenveen pic.twitter.com/hYfONQ1yez