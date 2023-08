Επιστροφή στην ομάδα της καρδιάς του για τον Κώστα Λάμπρου, ο οποίος μετά από οκτώ χρόνια αποτελεί ξανά παίκτη της πρωταθλήτριας Ολλανδίας, Φέγενορντ.

Κάτοικος Ρότερνταμ και «Ντε Κάιπ» είναι και πάλι ο Κώστας Λάμπρου, ο οποίος ανακοινώθηκε από την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Φέγενορντ!

Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Έλληνας κίπερ επέστρεψε στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο πίσω στο 2011 και θα έχει την ευκαιρία να ζήσει την εμπειρία του Champions League, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή του κλαμπ σε φάση ομίλων την τελευταία 20ετία.

Αυτή είναι η έβδομη κατά σειρά μετακίνησή του στην Eredivisie, μετά από αυτές στη Βίλεμ (δύο φορές, το 2015 και το 2022), στον Άγιαξ και τις Φίτεσε, Βάαλβαϊκ και Τσβόλε.

Κατά την πρώτη του θητεία στη Φέγενορντ (2006-2015, από το 2011 στην ανδρών) ο Λάμπρου σημείωσε 19 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα, μετρώντας οκτώ clean sheets.

This picture fits perfect. 📸



Kostas Lamprou, welcome to the team! pic.twitter.com/3UR3GY2QJs