«Ο Ντάντας βρίσκεται πολύ κοντά στην Αλκμααρ»

Ο Τιάγκο Ντάντας που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ φαίνεται πως θα γίνει συμπαίκτης των Χατζηδιάκου, Παυλίδη, καθώς όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει στην Αλκμααρ.

Στην Ολλανδία φαίνεται πως θα συνεχίσει ο Τιάγκο Ντάντας, που αγωνίστηκε πέρσι στον ΠΑΟΚ με τη μορφή του δανεισμού από την Μπενφίκα (39 ματς/5 γκολ/2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην πατρίδα του Πορτογάλου χαφ, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πολύ κοντά στην Αλκμααρ όπου θα γίνει συμπαίκτης των Παυλίδη, Χατζηδιάκου, εφόσον βέβαια δεν πάρουν μεταγραφή αφού για τους δύο Ελληνες παίκτες υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι.

Το deal των εμπλεκόμενων πλευρών αφορά τον ετήσιο δανεισμό του και πιθανή οψιόν αγοράς.

🚨 Tiago #Dantas close to join Az Alkmaar from Benfica on a 1-year loan. Possible buy option included in the deal. 🇵🇹🇳🇱 #AZ pic.twitter.com/VbXfrr8rmx