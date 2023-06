Ο Άγιαξ γνωστοποίησε την πρόσληψη του Κλάας Γιαν Χούντελααρ για την θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Ο Κλάας Γιάν Χούντελααρ πήρε... προαγωγή, αφού όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ από σύμβουλος της διοίκησης έγινε πλέον τεχνικός διευθυντής της ομάδας, αναλαμβάνοντας την θέση του απελθόντα Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ.

Ο 39χρονος Ολλανδός, που φόρεσε την φανέλα του «Αίαντα» ως ποδοσφαιριστής κάνοντας μάλιστα δύο θητείες (2006-2009 και 2017-2021) υπέγραψε μάλιστα τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ολλανδικό σύλλογο.

Ajax has reached an agreement with Klaas Jan Huntelaar about the extension of his contract.



Congrats, @KJ_Huntelaar! 🥂