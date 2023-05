Ανανέωσε με την Φέγενοορντ ο Άρνε Σλοτ μέχρι το 2026

Η Φέγενοορντ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Άρνε Σλοτ μέχρι το 2026, ο οποίος απέρριψε την Τότεναμ για να παραμείνει στην ομάδα του Ρότερνταμ.

Η φετινή πρωταθλήτρια Ολλανδίας Φέγενοορντ γνωστοποίησε πως ο Άρνε Σλοτ θα παραμείνει επίσημα στο «τιμόνι» του κλαμπ από το Ρότερνταμ, αφού υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο. Ο 44χρονος τεχνικός έκλεισε τα αυτιά στις «σειρήνες» της Τότεναμ και αποφάσισε να παραμείνει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της προπονητής του καριέρας.

Ο ίδιος ο Σλοτ δήλωσε: «Δεν έχω τελειώσει ακόμα εδώ. Είχαμε μία υπέροχη σεζόν με την Φέγενοορντ, με το πρωτάθλημα να έρχεται ως μία υπέροχη επιβράβευση για όλη την σκληρή δουλειά που κάναμε, αλλά αλήθεια θέλω να συνεχίζω να «χτίζω». Μετά το καλοκαίρι, μας περιμένει μία περιπέτεια στο Champions League και υπάρχει επίσης κι ένας εθνικός τίτλος να υπερασπιστούμε. Αρκετά για να ανυπομονώ, οπότε είμαι περήφανος που είμαι και παραμένω προπονητής της Φέγενοορντ στο Ρότερνταμ».

Από τότε που ήρθε εκείνος στην ομάδα η Φέγενοορντ έγινε το κλαμπ που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς έχοντας και την καλύτερη διαφορά των γκολ παράλληλα.

153 - Since Arne Slot's appointment as manager in 2021-22, @Feyenoord are the best-performing side in the @eredivisie (153 points, +94 goal difference). Locked. pic.twitter.com/dYkE9FltdJ