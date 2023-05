Η αναζήτηση προπονητή συνεχίζεται για την Τότεναμ, η οποία, από τη στιγμή που η υπόθεση του Άρνε Σλοτ της Φέγενορντ ναυάγησε, δείχνει να στρέφεται στον Ελληνοαυστραλό, Άντζι Ποστέκογλου.

Περίπου δύο μήνες μετά την απόλυση του Αντόνιο Κόντε, η Τότεναμ εξακολουθεί να μην έχει βρει τον επόμενό της προπονητή. Πριν λίγες μέρες, αγγλικά δημοσιεύματα ήθελαν τους Σπερς να βρίσκονται πολύ κοντά στον Άρνε Σλοτ.

Ο Ολλανός κόουτς ωστόσο, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Φέγενορντ, δήλωσε πως θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στον σύλλογο του Ρότερνταμ βάζοντας τέλςο στη φημολογία περί... μετακόμισής του στο Λονδίνο.

Arne Slot will remain with Feyenoord following interest from Tottenham. #THFC | #PL More from @GarrickOmar

Την ίδια στιγμή, η Independent αναφέρει πως ο Ελληνοαυστραλός, Άγγελος Ποστέκογλου, είναι πλέον προτεραιότητα για την Τότεναμ. Ο 57χρονος κόουτς, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τη δουλειά του στη Σέλτικ, μέχρι πρόσφατα συζητούσε το ενδεχόμενο ανανέωσής του με τους Κέλτες, αλλά πλέον φαντάζει πιθανό να γίνει επόμενος τεχνικός των Σπερς.

Tottenham turn to Postecoglou as a primary candidate



Feyenoord convinced Slot to give them a season in Champions League, but there were also questions about working in Spurs' structurehttps://t.co/vhNlDWx0JJ