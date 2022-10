Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας με επτά αποκρούσεις ήταν ο MVP στη νίκη της Ουτρέχτης μέσα στην έδρα της Χέρενφεν με 2-1.

Ο Βασίλης Μπάρκας έχει βρει τον καλό του εαυτό στην Ουτρέχτη. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας για ακόμα μια φορά ήταν ο MVP για την ομάδα του, στην εκτός έδρας νίκη στην έδρα της Χέρενφεν με 2-1.

Barkas putting in a MOTM performance against Heerenveen this afternoon making SEVEN saves as Utrecht won 2-1 👀 pic.twitter.com/Q0zBhmCYW7