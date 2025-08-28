Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ προέβη σε δηλώσεις μετά την λήξη του ματς με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, όπου φυσικά τοποθετήθηκε και στο εκπληκτικό ντεμπούτο του Στέφανου Τζίμα.

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Στέφανο Τζίμα με «ντοπιέτα» στην πανηγυρική πρόκριση της Μπράιτον απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ με 0-6 για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Την πρώτη του εμφάνιση με τους Γλάρους πραγματοποίησε και ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 78' στη θέση του Μίλνερ.

Συγκεκριμένα ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 66ο λεπτό με το σκορ, όντας ήδη στο 0-3 και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του με δύο γκολ και μία ασίστ. Τα «παρθενικά» του γκολ τα σημείωσε στο 72' και στο 78.

Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον Στέφανο Τζίμα

Μετά την λήξη του παιχνιδιού ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την εμφάνιση του Τζίμα, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις σε έναν αγώνα της Premier League σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Ο Τζίμας μπήκε σε ένα ματς όπου το σκορ ήταν ήδη 3-0, οπότε δεν υπήρχε η ένταση που μπορείς να περιμένεις σε έναν αγώνα Premier League. Σίγουρα σήμερα έκανε ένα βήμα πιο κοντά, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσε να είναι επιλογή για το Σαββατοκύριακο, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει.

Αλλά είναι θετικό. Είναι βήμα-βήμα, δεν είναι σαν να τα δίνεις όλα από την αρχή. Είναι να του δίνεις ένα βήμα και μετά το επόμενο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί και να έχει μια θετική αίσθηση. Έδειξε σήμερα ότι είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν να σκοράρει γκολ, γιατί ήταν αρκετά χαρούμενος στα αποδυτήρια.

Αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα και πρέπει να μην είμαστε υπερβολικά ενθουσιώδεις· πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί μαζί του και να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα».