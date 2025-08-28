Μπράιτον: Οι αγκαλιές του Τζίμα στην ελληνική κερκίδα μετά τη σούπερ εμφάνισή του
Το ονειρικό ντεμπούτο για τον Τζίμα με «ντοπιέτα» στην πρόκριση της Μπράιτον με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ (0-6) είχε και συνέχεια με αγκαλιές στην εξέδρα με δικούς του ανθρώπους από την Ελλάδα.
Ο Στέφανος Τζίμας ήταν απλά φοβερός στο ματς της Μπράιτον με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Σκόραρε δύο γκολ μέσα σε δέκα λεπτά και φυσικά αποθεώθηκε από τον κόσμο. Μετά το τέλος του αγώνα ο Τζίμας πήγε σε δικούς του ανθρώπους από την Ελλάδα που είχαν φτιάξει τη δική τους κερκίδα και οι αγκαλιές και τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
