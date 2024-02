Οι Ντάργουιν Νούνιεζ και Ντόμινικ Σόμποσλαϊ παρασύρθηκαν στους πανηγυρισμούς παρά τον τραυματισμό τους και έγιναν viral.

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τη Λίβερπουλ και μια ξεχωριστή βραδιά για τον Γιούργκεν Κλοπ χθες (25/02). Οι Reds πήραν τη νίκη στον τελικό του Λιγκ Καπ κόντρα στην Τσέλσι και το πανηγύρισαν με την ψυχή τους! Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο γιατί μπορεί τυπικά η Λίβερπουλ να ήταν το φαβορί για τη νίκη, αλλά στην πραγματικότητα, με τόσους πολλούς παίκτες να τραυματίες για τους Reds όλα ήταν ανοιχτά.

Ο Κλοπ χρειάστηκε να βάλει στην παράταση τρεις παίκτες που δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη σε αγώνα της Premier League για τη Λίβερπουλ. Ωστόσο τελικώς ακόμα και αυτό δεν εμπόδισε τη Λίβερπουλ να ελέγξει το παιχνίδι και να συνεχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην Τσέλσι κατακτώντας τελικά το τρόπαιο.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι πανανηγύρισαν το γκολ του Φαν Ντάικ με τους εκ των τραυματιών Ντάργουιν Νούνιεζ και Ντόμινικ Σόμποσλαϊ να συμμετέχουν στο... πανηγύρι που στήθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα αμφότεροι πήδηξαν από την κερκίδα πίσω από τον πάγκο για να σπεύσουν στον αγωνιστικό χώρο. με τον Ουρουγουανό επιθετικό να κάνει... σπριντ μέχρι το χορτάρι του «Γουέμπλεϊ» και τον Ούγγρο να πηδάει πάνω στον Κλοπ για να τον αγκαλιάσει.

Μιλώντας λοιπόν στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Κλοπ αναφέρθηκε σε εκείνη τη στιγμή [η οποία παρεμπιμπτόντως έχει γίνει viral στα social media] λέγοντας αστειευόμενος: «Ο Ντάργουιν και ο Ντομ δεν ήταν fit, γι' αυτό δεν έπαιξαν, αλλά στους πανηγυρισμούς έδειχναν 100%, οπότε θα πρέπει να μιλήσω με το ιατρικό τμήμα γι' αυτό».

Darwin and szoboszlai couldn’t help themselves 🤣



Can’t wait for them to be back on the pitch pic.twitter.com/D2moBwZM2G February 25, 2024

Δείτε την στιγμή των πανηγυρισμών:

Jurgen Klopp: "Darwin & Dom are not fit, that's why they didn't play, but in the celebrations they looked 100% so I will have to speak with the medical department about that” 😂😂pic.twitter.com/sTmeVZtPXK — Mersey Reds (@MerseyReds1) February 25, 2024