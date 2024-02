Ο Γκάρι Νέβιλ ήταν πολύ σκληρός με την Τσέλσι μετά την ήττα της από τη Λίβερπουλ στον τελικό του Carabao Cup στην παράταση.

Η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ νίκησε την Τσέλσι του Μαουρίσιο Ποτσετίνο με 1-0 και κατέκτησε το Λιγκ Καπ. Ο τελικός κρίθηκε από ένα γκολ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 118ο λεπτό, αφού οι «μπλε» είχαν αρκετές ευκαιρίες πριν από την παράταση, κι ο Γκάρι Νέβιλ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός με το σύνολο του Ποτσετίνο. Όπως τόνι δεν τρέφει «καμία συμπάθεια για την Τσέλσι» την οποία όρισε ως μια ομάδα «1000 εκατομμυρίων» (1,000 million pound bottlejob).

🎙️ Gary Neville: "It's Klopp's kids against the Blues Billion Pound Bottle jobs.



I don't have any sympathy for Chelsea." #CarabaoCupFinal | #CHELIV