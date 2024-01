Οι οπαδοί της Τσέλσι γιούχαραν με μανία τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μετά την ήττα από την Μίντλεσμπρο, με τον Τιάγκο Σίλβα να απολογείται στο «μπλε» πέταλο για την κακή εικόνα της ομάδας.

Μια ακόμη τραγική εμφάνιση για τη φετινή Τσέλσι και ήττα από την Μίντλεσμπρο στον πρώτο ημιτελικό του Carabao Cup. Οι «μπλε» ήταν κατώτεροι και κόντρα στην ομάδα της Championship, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0, θέλοντας έτσι την ανατροπή στη ρεβάνς του «Στάμφορντ Μπριτζ» για την πρόκριση στον τελικό του θεσμού.

Οι οπαδοί της Τσέλσι που έδωσαν το «παρών» στην αναμέτρηση για να στηρίξουν την ομάδα τους έμειναν απογοητευμένοι από το τελικό σκορ, με αποτέλεσμα να γιουχάρουν με μανία τους ποδοσφαιριστές του Ποτσετίνο. Τα νεύρα στο «μπλε» κομμάτι της κερκίδας ήταν πολλά, καθώς χρειάστηκε να τους ηρεμήσει ο Τιάγκο Σίλβα ο οποίος απολογήθηκε στους φιλάθλους της ομάδας για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα.

Here’s the video I took. Silva was clearly pissed but so are chelsea fans and rightly so. pic.twitter.com/igcYVdTZT3