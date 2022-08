Ο Ραούλ Χιμένες άνοιξε το σκορ στο ματς της Γουλβς με την Πρέστον για το League Cup και έκανε φανταστικό πανηγυρισμό, καθώς υποδύθηκε τον... πειρατή!

Μπορεί να βρισκόμαστε στον Αύγουστο και η σεζόν να έχει μόλις αρχίσει αλλά ο Ραούλ Χιμένες κατά πάσα πιθανότητα έκανε τον... πανηγυρσμό της σεζόν! Ο Μεξικανός επιθετικός άνοιξε το σκορ στη νίκη της Γουλβς κόντρα στην Πρέστον για το League Cup (2-1) και πανηγύρισε με... γάντζο και κάλυμμα ματιού, υποδυόμενος τον πειρατή. Φυσικά για τον πανηγυρσμό του υπάρχει λόγος. Ο σέντερ φορ των «Λύκων» φοράει προστατευτικό στο κεφάλι μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι, οι συμπαίκτες του έχουν πει πως μοιάζει με πειρατής και αυτός το... τερμάτισε.

When @Raul_Jimenez9 returned to football from a fractured skull in 2020, he had to wear a protective head cover. This pre-season, with a lighter cover, team-mates said he looked like a Pirate.



Naturally, after scoring tonight... ☠️ 🐺 pic.twitter.com/RnyHNckZBg