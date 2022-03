Ο Σαντιό Μανέ ακόμα και τη στιγμή της απόλυτης ευφορίας, δεν θέλει ούτε ν' ακουμπήσει το μπουκάλι με το αλκοόλ και αυτό είπε στον Μιναμίνο στη γιορτή της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του League Cup.

Ο Μουσουλμανισμός δεν επιτρέπει φυσικά ούτε την κατανάλωση, αλλά ούτε και ν' αγγίξει κάποιος οτιδήποτε με αλκοόλ.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός της Λίβερπουλ είναι απόλυτα πιστός στη θρησκεία του και κάπως έτσι δεν ήθελε ούτε καν να πιάσει το μπουκάλι με την σαμπάνια στη γιορτή των «κόκκινων» στο «Γουέμπλεϊ» για τον θρίαμβο στο Carabao Cup.

Μάλιστα, όταν άρχισαν οι υπόλοιποι ν' ανοίγουν τις σαμπάνιες για να γιορτάσουν, ο Μανέ απομακρύνθηκε και τους έβλεπε από απόσταση!

Mane asked Minamino not to spray champagne so he put it back down ❤️ pic.twitter.com/pFoJ6ErbEf