Ο Τιάγκο Αλκάνταρα ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς του Γιούργκεν Κλοπ για τον τελικό της Λίβερπουλ κόντρα στην Τσέλσι, αλλά έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στην προθέρμανση κι έβαλε τα κλάματα στην αγκαλιά του Άλισον.

Ανησυχία και μικρό «σοκ» προκάλεσε στη Λίβερπουλ ο τραυματισμός του Τιάγκο Αλκάνταρα, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού του Λιγκ Καπ κόντρα στην Τσέλσι.

Ο Ισπανός χαφ πήρε φανέλα βασικού από τον Γιούργκεν Κλοπ στον άξονα των Reds, ωστόσο, ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης τού στέρησε τη συμμετοχή του στον αγώνα, με τον Ναμπί Κεϊτά να παίρνει τη θέση του στην αρχική 11άδα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ασφαλώς τεράστια απογοήτευση στον έμπειρο χαφ της Λίβερπουλ, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα στον πάγκο, με τον Άλισον να προσπαθεί μάταια να τον παρηγορήσει.

Alisson comforts a distraught Thiago, who suffered an injury in the warm-up



