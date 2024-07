Ο Τάσος Δουβίκας «ζεσταίνεται» για τα καλά ενόψει της νέας σεζόν, με τον Έλληνα επιθετικό να χρίζεται ξανά σκόρερ σε φιλική αναμέτρηση της Θέλτα με την Σπόρτινγκ Χιχόν.

Λίγα 24ωρα μετά το χατ τρικ που σημείωσε απέναντι στην πορτογαλική Βιζέλα, ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά με τη Θέλτα, στην φιλική αναμέτρηση των Κελτών με την Σπόρτινγκ Χιχόν.

Παρότι η ομάδα της La Liga 2 προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό, ο Δουβίκας έβαλε το δικό του λιθαράκι για να έρθει η ανατροπή. Στο 27', υποδέχθηκε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και, σχεδόν ανενόχλητος, πλάσαρε από κοντά για το 1-1.

