Δουβίκας: Με χατ τρικ σε 39 λεπτά και μία λόμπα... όνειρο, υπέγραψε τη φιλική «τεσσάρα» της Θέλτα

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα που πέτυχε χατ τρικ, η Θέλτα συνέτριψε με 4-0 την πορτογαλική Βιζέλα σε φιλική αναμέτρηση.

Η Θέλτα και ο Τάσος Δουβίκας ζεσταίνουν τις «μηχανές» τους ενόψει της νέας σεζόν. Οι «Κέλτες» αντιμετώπισαν σε φιλική αναμέτρηση την Βιζέλα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν... καταιγιστικός και οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση με 4-0. Πέτυχε χατ τρικ από το πρώτο ημίχρονο, με το ένα γκολ να είναι πιο ωραίο από το άλλο.

Αρχικά, άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με κοντινή προβολή, για να διπλιάσει τα τέρματα της Θέλτα με μία τρομερή λόμπα στο 22', εκθέτοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Anastasios Douvikas gets his brace with a lovely finish for Celta Vigo. pic.twitter.com/1SRvhoXoD9

Το χατ τρικ ολοκληρώθηκε στο 41ο λεπτό, με τον Δουβίκα να βγαίνει τετ α τετ και να ευστοχεί.

Anastasios Douvikas gets a first half hattrick for Celta Vigo against Vizela.



Great pass from Oscar Mingueza to get the assist for the goal. 🪄🇪🇸pic.twitter.com/QMbpJFKPe3