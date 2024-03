Η εθνική Αγγλίας θα επιχειρήσει να ευαισθητοποιήσει το κοινό της όσον αφορά στην άνοια, αγωνιζόμενη χωρίς ονόματα στις φανέλες της στο επερχόμενο φιλικό απέναντι στο Βέλγιο.

Ακόμα μια σπουδαία πρωτοβουλία από την εθνική Αγγλίας που θα πρωτοτυπήσει στο φιλικό της παιχνίδι απέναντι στο Βέλγιο (26/03) στο «Γουέμπλεϊ». Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι παίκτες των Τριών Λιονταριών θα αγωνιστούν δίχως ονόματα στις φανέλες τους. Και μάλιστα καθόλου τυχαία.

Η ομοσπονδία της Αγγλίας σε συνεργασία με τον οργανισμό «Alzheimer's Society» έχει αφιερώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στα άτομα που αντιμετωπίζουν άνοια ή προβλήματα με τη μνήμη τους.

