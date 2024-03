Μαγεία από τον Φλοριάν Βιρτζ, ο οποίος με τρομερό σουτ στα επτά δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ για τη Γερμανία στη φιλική αναμέτρηση κόντρα στη Γαλλία.

Απίστευτο γκολ από τον Βιρτζ που φλέρταρε με... παγκόσμιο ρεκόρ! Τη βραδιά που ο Μπαουγκάρτνερ ισοφάρισε την επίδοση για το ταχύτερο γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Γερμανός λίγο έλειψε να τον ακολουθήσει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε για... ένα δευτερόλεπτο.

Συγκεκριμένα ο Βιρτζ με άπιαστο σουτ στο παραθυράκι της εστίας άνοιξε το σκορ για τη Γερμανία στα επτά δευτερόλεπτα του φιλικού αγώνα κόντρα στη Γαλλία, στο highlight της βραδιάς.

FLORIAN WIRTZ TAKE A F*CKING BOW!



KROOS WITH AN ASSIST 7 SECONDS INTO HIS GERMANY RETURN! pic.twitter.com/emq3FSZZV3