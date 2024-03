Η ομοσπονδία του Βελγίου γνωστοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή της ομάδας, Ντόμινικ Τεντέσκο ενώ έκανε γνωστές και τις κλήσεις, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να μην βρίσκεται σ' αυτές.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Βελγίου έκανε γνωστό πως ανανέωσε την συνεργασία της με τον τεχνικό της εθνικής ομάδας, Ντόμινικ Τεντέσκο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Ο 38χρονος Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την ομάδα στις αρχές του Φλεβάρη του 2023 και την οδήγησε στα τελικά του Euro του 2024.

Συνολικά έχει κάτσει στον πάγκο της για δέκα παιχνίδια έχοντας μετρήσει σ' αυτά οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες, μη έχοντας γνωρίσει ακόμα την ήττα.

Στην συνέχεια η ομοσπονδία του Βελγίου ανακοίνωσε και τις κλήσεις του για τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει να δώσει η εθνική με Ιρλανδία (23/03) και Αγγλία (26/03), από τις οποίες απουσίαζε το όνομα του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Kevin De Bruyne has been left out of Belgium's squad for the upcoming international break due to a groin injury. pic.twitter.com/QyZJZyOVm0