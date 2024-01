Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αλί Σαμάτα, τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Τανζανίας κόντρα στην Αίγυπτο και αποχώρησε στο 52ο λεπτό.

Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλί Σαμάτα αποχώρησε ως τραυματίας από τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής Τανζανίας απέναντι στην Αίγυπτο, λίγα 24ωρα πριν την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο 31χρονος επιθετικός του Δικέφαλου, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού και βγήκε ως αλλαγή στο 52ο λεπτό του αγώνα, με τον Αφρικανό δημοσιογράφο, Micky Jnr, να γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ο Σαμάτα αποκόμισε έναν τραυματισμό στο παιχνίδι εναντίον της Αιγύπτου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό».

Samatta picked up an injury against Egypt. Hopefully, nothing so serious. 🚨🇹🇿#AfconwithMicky #AFCON2023 #Tanzania pic.twitter.com/dNMS9XBDRl